Сегодня утром под Прилепиным взорвалась предположительно противотанковая мина.

Пропагандиста Захара Прилепина, на которого сегодня было совершено покушение, прооперировали в Нижнем Новгороде. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщает прокремлевский телеграм-канал "112".

Состояние Прилепина врачи оценивают как стабильно тяжелое.

"Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы", – говорится в сообщении.

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По словам губернатора региона Глеба Никитина, в ходе операции пропагандисту провели "фиксацию переломов".

"Операция прошла успешно. После операции Захар приходил в себя, но сейчас он введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстанавливаться", – заявил глава области.

Покушение на Прилепина

Утром 6 мая в глухом районе Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал известный российский пропагандист, в прошлом террорист "ЛНР" Захар Прилепин. Его водитель погиб, но сам Прилепин выжил.

Российские власти уже успели заявить, что якобы поймали исполнителей покушения. Вполне ожидаемо одним из них оказался гражданин Украины, который после допроса "сознался" в том, что действовал якобы по заказу украинских спецслужб.

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