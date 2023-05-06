В Москве считают, что Америка виновата, поскольку не осудила взрыв под Нижним Новгородом.

Министерство иностранных дел России считает, что ответственность за подрыв пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинских властях и "их западных покровителях, в первую очередь на США". Такое заявление распространила пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что расследование взрыва, в котором был тяжело ранен Прилепин и погиб его водитель, еще продолжается, но российскому МИДу уже "очевидно", что его организовал "киевский режим, за которыми стоят западные кураторы".

"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США", – говорится в заявлении.

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Причем, по мнению российских дипломатов, уже сам факт того, что Вашингтон официально не осудил подрыв машины с бывшим террористом "ЛНР" и активным сторонником агрессии против Украины, якобы "является саморазоблачительным для американских властей".

Покушение на Прилепина

Сегодня в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. При взрыве погиб водитель, а сам пропагандист получил тяжелые ранения.

В течение нескольких часов российские силовики задержали двух человек, одного из которых после допроса объявили исполнителем покушения. После общения с российскими силовиками мужчина заявил, что давно работает на украинские спецслужбы и покушался на бывшего боевика "ЛНР" по их заказу.

В СБУ причастность к покушению не подтверждают, но и не опровергают.

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