Министерство иностранных дел России считает, что ответственность за подрыв пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинских властях и "их западных покровителях, в первую очередь на США". Такое заявление распространила пресс-служба МИД РФ.
В ведомстве отметили, что расследование взрыва, в котором был тяжело ранен Прилепин и погиб его водитель, еще продолжается, но российскому МИДу уже "очевидно", что его организовал "киевский режим, за которыми стоят западные кураторы".
"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США", – говорится в заявлении.
Причем, по мнению российских дипломатов, уже сам факт того, что Вашингтон официально не осудил подрыв машины с бывшим террористом "ЛНР" и активным сторонником агрессии против Украины, якобы "является саморазоблачительным для американских властей".
Покушение на Прилепина
Сегодня в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. При взрыве погиб водитель, а сам пропагандист получил тяжелые ранения.
В течение нескольких часов российские силовики задержали двух человек, одного из которых после допроса объявили исполнителем покушения. После общения с российскими силовиками мужчина заявил, что давно работает на украинские спецслужбы и покушался на бывшего боевика "ЛНР" по их заказу.
В СБУ причастность к покушению не подтверждают, но и не опровергают.