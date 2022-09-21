Российские журналисты опросили тех, кому уже пришли повестки и с кем связались представители военкоматов

Российские СМИ выяснили, кто попадет под объявленную президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию. Данные собирали в нескольких регионах России.

Об этом пишет Telegram-канал "База".

Отмечается, что российские журналисты опросили тех, кому уже пришли повестки и с кем уже связались представители военкоматов. Удалось выяснить, что повестки приходят тем, у кого следующие военно-учетные специальности:

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стрелок;

военный разведчик;

санитарный инструктор;

сапер и инженерно-саперная разведка;

танкист - командир танка, механик-водитель, наводчик;

фельдшер;

артиллерист.

Стоит отметить, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала со ссылкой на Минобороны РФ, что "мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта:

Кто отслужил. Кто имеет необходимую военно-учетную специальность. Кто имеет боевой опыт.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что "больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ, исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения".

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу. Он подчеркнул, что частичная мобилизация касается тех, кто служил.

Частичная мобилизация в РФ - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тысяч резервистов, потому что на большее количество просто не хватит экипировки.

Как отметил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, целью мобилизации для России является стабилизация линии фронта, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед.

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