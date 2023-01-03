Авторы "инициативы" назвали эту порнографию "карманным мотиватором для защитников".

Русских мобиков лишили средств связи, но утешили порносюрпризом. Как сообщает Telegram-канал "Ищи своих", один из мобилизованных в ответ на вопрос друзей о том, как проходит его служба, снял видео с журналом порнографического содержания.

Россиянин заявил, что у них отбирают телефоны, а вместо них предлагают журналы с порнографическими картинками с заголовком "Для Vас" цветами российского триколора.

"Зацените, бл*дь, прикол. Повыдавали это г*вно. Вторая, нах*уй, армия мира", - заявил автор ролика.

Видео дня

Кстати, "мобик" демонстрировал порножурнал в туалете. Авторы "инициативы" назвали эту порнографию "карманным мотиватором для защитников".

ВСУ охотятся на российских мобиков: главные новости

Мобилизованным неслучайно начали отбирать мобильные телефоны. Это произошло после резонансного разгрома базы мобиков в Макеевке. В частности, украинские воины в новогоднюю ночь ударили по училищу, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизованных из России. Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Россия официально подтвердила гибель лишь 63 военных. МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

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