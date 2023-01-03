Пригожин воздержался от гневных комментариев, но ответил советским плакатом.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на удары ВСУ по базе российских захватчиков в Макеевке советским плакатом.

Пресс-служба Пригожина опубликовала краткий комментарий "повара Путина". Несмотря на ожидания критики в адрес военного руководства РФ, главарь "вагнеровцев" прокомментировал ликвидацию сотен оккупантов достаточно сдержанно.

Одна из журналисток задала Пригожину несколько вопросов, которые он назвал "правильными", но отвечать отказался. В частности, вопросы касались того, нужно ли отбирать у оккупантов средства связи, чтобы избежать новых ударов ВСУ, где прячутся "вагнеровцы" от HIMARS и почему в Макеевке не сработала хваленая российская ПВО.

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"Вопросы все очень правильные. Но, к сожалению, ни на один из этих вопросов я не могу вам дать публичный ответ, поскольку мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени "Не болтай!", - ответил Пригожин.

Удары ВСУ по базе оккупантов в Макеевке

ВСУ устроили незабываемый новогодний "фейерверк" российским оккупантам в Макеевке. Воины ударили по училищу, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизованных из России.

Среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина. Вероятно, на базе находились родные офицеров РФ, которых те позвали на празднование. Среди "двохсотих" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Россия официально подтвердила гибель лишь 63 военных. МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

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