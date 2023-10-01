Сообщается, что запланированные в РФ масштабные учения могут сигнализировать о подготовке к теракту на одной из атомных станций.

Руководство РФ запланировало масштабные учения в начале октября в связи с "ядерной угрозой". Таким образом россияне готовятся или имитируют подготовку к "новому Чернобылю", чтобы, в частности, остановить контрнаступление ВСУ, предполагают эксперты, передает "Фокус".

Как отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, одной из причин организации данных учений является раскрутка ядерного шантажа:

"Несколько дней назад появилась информация о некой дате - 4 октября - к которой привязана очередная волна шантажа. Если Украина не согласится на переговоры с РФ, то они якобы задумаются об использовании ядерного оружия".

По его словам, "Россия играет на страхе Третьей мировой войной".

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак считает, что масштабные учения могут сигнализировать, что в РФ идет подготовка к теракту на одной из атомных станций или об имитации такой подготовки:

"Возможно, речь идет о подготовке инцидента на собственной территории, хотя ЗАЭС они тоже считают собственной территорией. Это актуализация угрозы "новым Чернобылем", если Украина будет продолжать наступать, прорвет морскую блокаду и будет влиять на решения МАГАТЭ после того, как нас выбрали в Совет управляющих. Не исключая, что на всякий случай могут готовиться к тому, чтобы спрятать "чрезвычайное положение", если вдруг Путин не переживет собственный день рождения. Такая традиция есть в авторитарных странах".

Масштабные "ядерные" учения в России

Известно, что РФ объявила о проведении 3 октября масштабных учений по гражданской обороне в связи с якобы угрозой ядерной войны, учения по гражданской обороне. Сообщается, что в "оперативном задании" прописан сценарий: якобы на территории "отдельных субъектов" РФ произошло несколько ядерных взрывов, и в результате ядерных ударов полностью разрушена инфраструктура и на 70% - жилой фонд.

Также, согласно сценарию, предполагается, что, кроме разрушений, возможны аварии на гидротехнических, химических и радиационно опасных объектах.

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