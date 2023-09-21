Украина усиливает контроль на границе.

В Беларуси с 22 по 26 сентября состоятся масштабные военные тренировки и учения.

"В Вооруженных силах Беларуси пройдет двустороннее комплексное обучение. Цель обучения - совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий. При разработке замысла обучения учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - заявили в Минобороны Беларуси.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев на фоне решения Беларуси провести военные учения заявил, что Украина усиливает контроль на границе.

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"Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика. Мы управляем теми силами, которые есть в составе стабилизационных группировок. Это простая военная арифметика: наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", - написал Наев в Telegram.

Военные учения в Беларуси

В прошлом году беларуская армия регулярно проводила военные учения. Это продолжалось фактически непрерывно с 29 апреля по 1 января.

Недавно в Беларусь прибыл очередной эшелон Вооруженных сил Российской Федерации. Войска якобы должны принять участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности.

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