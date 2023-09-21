В Беларуси с 22 по 26 сентября состоятся масштабные военные тренировки и учения.
"В Вооруженных силах Беларуси пройдет двустороннее комплексное обучение. Цель обучения - совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий. При разработке замысла обучения учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - заявили в Минобороны Беларуси.
Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев на фоне решения Беларуси провести военные учения заявил, что Украина усиливает контроль на границе.
"Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика. Мы управляем теми силами, которые есть в составе стабилизационных группировок. Это простая военная арифметика: наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", - написал Наев в Telegram.
Военные учения в Беларуси
В прошлом году беларуская армия регулярно проводила военные учения. Это продолжалось фактически непрерывно с 29 апреля по 1 января.
Недавно в Беларусь прибыл очередной эшелон Вооруженных сил Российской Федерации. Войска якобы должны принять участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности.