По его словам, за этим якобы стоят украинские и западные спецслужбы.

Опальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на него готовят покушение. По его версии, в этом виноваты "украинские и западные спецслужбы".

Как заявил Кадыров в эфире пропагандистского канала, против него якобы готовят теракты из-за того, что он "отстаивает суверенитет России".

"Я мешаю им, и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят", - заявил Кадыров.

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Последние заявления Кадырова

В информационном пространстве все чаще появляются новости о том, что глава Чечни Кадыров болен. Впрочем, недавно появился еще один информационный повод - ссора Кадырова с основателем ЧВК "Вагнер" Пригожиным.

5 мая Евгений Пригожин заявил, что его "вагнеровцы" покинут Бахмут до 10 мая из-за сильных потерь и проблем с поставками.

На это одним из первых отреагировал Кадыров. Лидер Чечни "высмеял" своего "друга" и указал, что его "чеченцы" могут взять оборону Бахмута на себя.

Позже он отметил, что ЧВК "Вагнер" обязаны до последнего оставаться в Бахмуте и пообещал, разобраться с Пригожиным "лицом к лицу".

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