Глава Чечни пригрозил выяснением отношений "лицом к лицу".

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошел на эскалацию конфликта с командованием ЧВК "Вагнер" после ссоры, которую спровоцировал анонс основателя формирования Евгения Пригожина.

Напомним, что бывший повар Путина объявил, что 10 мая "вагнеровцы" уйдут из-под Бахмута, и этим знатно разозлил Кадырова. Сегодня глава Чечни в своем Telegram отписался, что вокруг этой темы подняли сильно много шума.

Он упрекнул Пригожина в лишней болтовне и заявил, что ЧВК нужно было "без лишних разговоров на весь интернет и весь мир" выполнить задачу в Бахмуте.

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"Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск (старое название Бахмута)", - указал он.

В конце своего "монолога" Кадыров пригрозил выяснением отношений "лицом к лицу", а не на расстоянии: "Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберёмся", - заявил он.

Кадыров унизил Пригожина заявлением о чеченцах

Напомним, что скандальное заявление Пригожин сделал 5 мая. Он записал видеообращении на фоне своих наемников, заявив, что отряды ЧВК больше не будут мириться с дефицитом снарядов на фронте и признал, что их смерть там бессмысленна.

Эту тему мгновенно "подхватил" Кадыров и указал, что если "вагнеровцы" не могут справиться в ситуацией, в Бахмут зайдут его отряды чеченцев. При этом он акцентировал, что действия Пригожина его сильно расстраивают.

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