Евгений Пригожин заявил, что из-за снарядного голода "вагнеровцев" 10 мая выведут из Бахмута.
"Я вывожу подразделения ЧВК Вагнер из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", — заявил главарь ЧВК "Вагнера".
По словам Пригожина, уже месяц Минобороны РФ выделяет его наемникам лишь не более 10% от необходимого количества боеприпасов. Поэтому "вагнеровцы" выходят из Бахмута в тыловые лагера, "чтобы зализать раны".
"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба РФ, министру обороны, верховному главнокомандующему РФ и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнера", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны РФ и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер", потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель".
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