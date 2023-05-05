Кадыров готов начать разграбление Бахмута, как только ему дадут для этого благовидный повод.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в случае отступления "Группы Вагнера" из Бахмута, их место в городе займут чеченские боевики.

В своем телеграм-канале Кадыров опубликовал сэлфи-видео, где рассказал, что ему неприятно слышать заявления Евгения Пригожина, объявившего о выходе из Бахмута вследствие тяжелых потерь из-за отсутствия боеприпасов. Также главу Чечни расстраивает отсутствие ответных комментариев со стороны Минобороны РФ.

"Если уйдёт [из Бахмута] старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске (Бахмуте - УНИАН) придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", — заявил Кадыров.

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Что говорил Пригожин

В течение нескольких последних дней Евгений Пригожин с новой силой обрушился на Минобороны РФ с резкой критикой. На фоне множества тел ликвидированных наемников он пожаловался, что из-за дефицита боеприпасов его "Группа Вагнера" несет в Бахмуте тяжелые потери.

Сегодня Пригожин записал очередное видео, в котором заявил, что его группировка понесла слишком тяжелые потери и потому вынуждена уйти из Бахмута. Отступление назначено на 10 мая.

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