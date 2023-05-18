Глава Чечни, вместо "друга Жени" (основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина) перенял на себя новую роль из-за задачи Путина.

Российский журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал об истории предательства клана "Кадыровых", которому еще во время Второй чеченской войны были свойственны качества бить в спину "своих же".

Речь идет о "скоропостижной" дружбе между лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Последний, вместо "друга Жени", стал для Кадырова обычной работой, указал социолог. Раздор случился из-за поручения Кремля до последнего удерживать Бахмут.

"Кадыров явно обозначил свою роль, как "заградотряда", который не позволит Пригожину сбежать с фронта. Дело в том, что Кадыров - это профессиональный предатель", - указал эксперт.

По его словам, лидер Чечни обладает очень хорошим "верхним" чутьем, изначально вся история его семейства - это история большого предательства собственного народа, а также друзей.

"Когда клан "Кадыровых" почувствовал, что Вторая чеченская война идет как-то не очень "гладко", принял решение переметнуться на сторону потенциального победителя, и тем самым предрешил поражение чеченского народа в этой войне. То есть, перейдя на сторону колониальных войск (войск РФ), клан "Кадыровых" еще тогда предал свой народ. Благодаря этому в Чечне господствует совершенно чуждый этому народу режим", - указал он.

По словам Яковенко, неудивительно, что "предать" дружбу Пригожина Кадырову было не сложно:

"В основе личности Кадырова лежит предательство - это его суть. Так что то, что он предал Пригожину, слушайте, ну он свой народ предал, а уж какой-то там "чужак" - это вообще "сам Бог велел", - указал он.

Эксперт уверен, что Кадыров получил команду либо от самого Путина, либо от его Администрации максимально подставить Пригожина и сделать из него нового "мальчика для битья": "Он явно ему дал понять, что "никуда ты не денешься с Бахмута", я буду всегда стоять сзади и чуть-чуть сбоку", - отметил Яковенко.

Ссора между Кадыровым и Пригожиным

Ранее глава Чечни и основатель ЧВК "Вагнер" демонстрировали "теплые" отношения, однако тема Бахмута все испортила.

5 мая Евгений Пригожин заявил, что его "вагнеровцы" покинут Бахмут до 10 мая из-за сильных потерь и проблем со снабжением.

На это одним из первых отреагировал Кадыров. Лидер Чечни "высмеял" своего "друга" и указал, что его "чеченцы" могут взять оборону Бахмута на себя.

Позже он указал, что ЧВК "Вагнер" обязаны до последнего оставаться в Бахмуте и пообещал, разобраться с Пригожиным "лицом к лицу".

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