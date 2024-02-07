Отмечается, что в этом районе находится Воткинский машиностроительный завод, производящий ракетные двигатели.

Мощный взрыв прогремел в районе военного полигона возле российского Ижевска. Отмечается, что в этом районе находится Воткинский машиностроительный завод.

Российские паблики сообщили о взрыве в районе военного полигона в Ижевске. При этом местные жители опубликовали кадры огромного огненного столба, который было видно за километры от места происшествия.

"Люди предполагают, что взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул и, возможно, связан с испытаниями ракетных двигателей. Дело в том, что недалеко с полигоном находится Воткинский завод, выпускающий продукцию военного и гражданского назначения", - говорится в сообщении росСМИ.

Позже в МЧС России сообщили, что технические работы на Воткинском машиностроительном заводе стали причиной взрыва, который испугал жителей близлежащий населенных пунктов в Удмуртии.

Стоит отметить, что Воткинский военный завод производит ракетные двигатели.

Взрывы в России - последние новости

На территории Российской Федерации все чаще гремят взрывы и происходят различные происшествия. При этом нередкко во всех бедах обвиняют украинские спецслужбы.

Так, в августе 2023 года советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что взрывы на территории России участятся, а их эффективность будет улучшаться.

В свою очередь военный эксперт Петр Черник считает, что в первую очередь нужно бить на территории Российской Федерации по любым цехам, производящие хоть какое-то оружие, а также железной дороге и железнодорожным узлам.

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