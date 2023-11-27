Две цели являются сверхважными, одна из них – цеха, где производится оружие.

Военный эксперт Петр Черник рассказал, по чему в первую очередь нужно бить на территории Российской Федерации.

"Две цели являются сверхважными для нас и очень полезными, и нужными. Это любые цеха, которые производят хоть какое-то оружие. Порох, железо, снаряды, складывают беспилотники и так далее. Тула - огромный оружейный хаб Российской Федерации. И не только русского: еще и при царях там было немало самых разнообразных военных заводов", - отметил эксперт в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, на какие российские цели нужно в первую очередь ориентироваться Украине.

Так, заметил Черник, это - первая цель. А вторая, которая также является очень важной, - это железнодорожные полотна и особенно - железнодорожные узлы.

Видео дня

"Все, что довозится россиянами, - начиная от стандартных штатных боеприпасов до артиллерии, заканчивая медикаментами, водой и так далее, - довозится на 90% по железной дороге. Это на самом деле для нас очень серьезные цели", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что российская железная дорога электрифицирована, и "все, что касается лишения этой тяги электропоездов, - также абсолютно законная для нас цель".

Черник также согласился с тем, что успех украинских военных операций серьезно зависит от перерезания логистического пути из России во временно оккупированный ею Крым, и что главной задачей здесь является ликвидация Керченского моста.

Атака дронов на города России - что известно

Как сообщали СМИ и паблики, в ночь на 26 ноября несколько регионов России были атакованы дронами. Ночью якобы сбито было 11 беспилотников, а еще девять - утром над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой уничтожили два дрона, обломки одного из них якобы попали в жилой дом.

Впоследствии источник в украинской разведке сообщил УНИАН, что ночная дроновая атака на Россию, в частности на Тулу, осуществлена была в сотрудничестве Главного управления разведки Министерства обороны Украины и "Армии дронов". Других деталей операции не разглашают, в том числе и то, какими именно дронами была атакована Россия.

В то же время вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также своеобразно подтвердил, что взрывы в России - дело рук ГУР и "Армии дронов".

Вас также могут заинтересовать новости: