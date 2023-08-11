В ОП заявили, что украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России.

Взрывы на территории Российской Федерации участятся, а их эффективность будет улучшаться.

"Безусловно хочу сказать, что украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти", - сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала".

Он убежден, что в России участятся инциденты с "неустановленными беспилотниками".

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"Понятно, что сегодня отрабатываются системы ПВО, изучается все, делается разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться", - пояснил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина не воюет на территории России - все делает сама РФ.

"Безусловно на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как надо уничтожить Россию россиянами", - подытожил он.

Взрывы в России

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что президент России Владимир Путин привел войну и смерть не только в Украину, но и на территорию собственной страны.

Политический эксперт Сергей Назаренко считает, что задача точечных ударов по территории Российской Федерации может побудить Запад привыкать к тому, что война переходит на территорию страны-агрессора.

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