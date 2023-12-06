Диверсия парализовала этот маршрут.

Появились кадры, сделанные в первые минуты после диверсии в Северомуйском железнодорожном тоннеле в Бурятии.

Видео и фотографии опубликовал российский проект ВЧК-ОГПУ. На снимках можна увидеть масштабный пожар. По данным их источника, как минимум под одну из цистерн поместили самодельное взрывное устройство, в результате взрыва остановилось движение на БАМе.

"Со слов очевидцев пожар был такой, что плавилось железо. Движение составов было направлено по обходному маршруту через мост, который также был взорван. Предварительно, сразу несколькими взрывными устройствами", - добавили они.

Что известно о диверсиях в Бурятии

Как известно, в ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали произошли мощные взрывы, после этого начался пожар.

Западные СМИ сообщили, что это было операцией Службы безопасности Украины. В результате нескольких подрывов было повреждено единственное серьезное железнодорожное сообщение между РФ с Китаем.

Источник УНИАН рассказал, что первый подрыв грузового поезда произошел в самом туннеле. Когда россияне перенаправили движение на объездной путь, проходящий через "Чертов мост", сработали остальные взрывные устройства.

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