Сейчас этот маршрут парализован.

Служба безопасности Украины взорвала железнодорожное сообщение, связывающее Россию с Китаем, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ходом операции.

Было проведено несколько взрывов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. "Это единственное серьезное железнодорожное сообщение между Российской Федерацией и Китаем. И в настоящее время этот маршрут, который Россия использует, в том числе для военных поставок, парализован", - сказал чиновник.

Четыре взрывных устройства сработали во время движения грузового поезда по тоннелю. "Сейчас на месте работает Федеральная служба безопасности России, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ", - добавил он.

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Взрывы в Бурятии: что известно

Напомним, в ночь на 30 ноября сообщалось о взрывах на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. В РФ заявили, что чрезвычайное происществие произошло из-за "замыкания кабельной сети".

Позже сообщалось о подрыве грузового склада на перегоне "Итыкит-Окусикан", состоящего из 50 вагонов. В итоге выгорело 16 цистерн и были повреждены рельсы. В том же районе зафиксировали еще один подрыв, в результате которого выгорели четыре цистерны и были повреждены еще две.

По данным источников УНИАН, на этой магистрали российские захватчики дважды попали в ловушку Службы безопасности Украины.

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