Глава правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра транспорта Александра Суханова.
Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В документе об увольнении Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности (в том числе — безопасности Крымского моста), говорится, что он сам попросил освободить его от этой должности.
Ранее о возможной отставке Суханова сообщали российские СМИ. В качестве причины увольнения собеседники издания "РБК" называли взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября.
После инцидента на мосту Владимир Путин возложил полномочия по его защите на Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Инцидент на Крымском мосту 8 октября
8 октября стало известно, что на Крымском мосту пожар – из-за подрыва грузовика загорелись цистерны с топливом.
Вскоре стало известно об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста и повреждении более чем километра железнодорожного полотна.
Хотя "власти" полуострова обвинили в произошедшем "украинских вандалов", украинские власти отрицают причастность к инцидента.
Так, советник главы ОПУ Михаил Подоляк возложил ответственность на самих россиян. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы этого точно не заказывали".