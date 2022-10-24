Причиной его отставки называли именно взрыв на Керченском мосту.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра транспорта Александра Суханова.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе об увольнении Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности (в том числе — безопасности Крымского моста), говорится, что он сам попросил освободить его от этой должности.

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Ранее о возможной отставке Суханова сообщали российские СМИ. В качестве причины увольнения собеседники издания "РБК" называли взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября.

После инцидента на мосту Владимир Путин возложил полномочия по его защите на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Инцидент на Крымском мосту 8 октября

8 октября стало известно, что на Крымском мосту пожар – из-за подрыва грузовика загорелись цистерны с топливом.

Вскоре стало известно об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста и повреждении более чем километра железнодорожного полотна.

Хотя "власти" полуострова обвинили в произошедшем "украинских вандалов", украинские власти отрицают причастность к инцидента.

Так, советник главы ОПУ Михаил Подоляк возложил ответственность на самих россиян. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы этого точно не заказывали".

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