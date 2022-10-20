Он опроверг фейки роспропаганды о причастности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал подрыв Крымского моста. По его словам, Украина не причастна к взрывам.

Об этом Зеленский заявил во время разговора с канадскими журналистами, сообщает CTV News.

"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал Зеленский, комментируя недавние взрывы на Крымском мосту. Видео дня

Подрыв Крымского моста

Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.

Позже в сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщила об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста. Кроме того, по данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

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