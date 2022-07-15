Награду вручили "за большие заслуги в формировании позитивного образа России".

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что награду ему вручили "за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях".

Отметим, что это не первая государственная награда, полученная одним из главных телепропагандистов и идеологов войны в России.

Ранее из рук Путина он получал "Орден Дружбы", "Благодарность Президента Российской Федерации", "Орден Почёта", "Медаль Николая Озерова", а также - "Орден Александра Невского", за "высокий профессионализм и объективность" в оправдывании аннексии украинского Крыма.

Российский пропагандист, ведущий шоу "Соловьёв Live" ("Полный контакт") и "Вечер с Владимиром Соловьевым", числится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, внесен в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Его канал "Соловьев Live" на YouTube закрыт из-за нарушения условий использования платформы.

Как писал УНИАН, в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Соловьёва по обвинению в публичных призывах к изменению государственной границы Украины.

Также в марте в Италии арестовали виллу Соловьева, являющегося резидентом этой страны. В апреле виллу рупора Кремля подожгли.

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