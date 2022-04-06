Отмечается, что вилла серьезно не пострадала. Начато расследование.

В италийском городе Менаджо на озере Комо неизвестные подожгли виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

По информации издания ANSA, на территории виллы горели покрышки.

У итальянских стражей порядка есть записи с видеокамер. Согласно предварительному расследованию, инцидент был умышленным.

Пожар заметили некоторые прохожие, они и предупредили пожарных и карабинеров. Отмечается, что вилла серьезно не пострадала. Начато расследование.

Также сообщается, что стены другой виллы Соловьева на Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио, в нескольких километрах к северу от Менаджо, были исписаны антивоенными лозунгами.

Оба объекта были арестованы правительством Италии в рамках антироссийских санкций.

Напомним, Владимир Соловьев - самый ярый путинский поклонник. Он не один раз генерировал антиукраинские фейки, открыто призывал к войне против Украины.

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