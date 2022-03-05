На недвижимость наложен арест в соответствии с европейскими санкциями, введенными против РФ за нападение на Украину.

В Италии арестовали недвижимость российского нефтяного магната Алишера Усманова и кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, попавших под санкции ЕС из-за войны РФ против Украины.

В частности, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо (их стоимость составляет 8 млн евро), а также о вилле Усманова в Арзачене на Сардинии (ее цена примерно 16 млн евро), сообщает газета La Repubblica.

Как сообщал УНИАН, ранее в Италии уже конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу в Тоскане бывшего депутата Госдумы РФ Олега Савченко. В частности яхта Мордашова под названием "Леди М" оценивается в 65 млн евро.

Издание отмечает, что страна быстро вводит санкции против олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, и стоимость активов, на которые к настоящему времени наложены ограничения, оцениваются в 140 млн евро. При этом газета подчеркнула, что у российских олигархов в Италии очень много движимых и недвижимых активов.

Ранее СМИ сообщали, что Германия конфисковала яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Судно Dilbar, принадлежащее Усманову, — самая большая моторная яхта в мире с водоизмещением 15 тыс. 917 тонн, на ней расположен самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. Усманов купил Dilbar в 2016 году за $600 млн, ее строили на заказ в течение 52 месяцев. С октября 2021 года эта яхта находилась в порту Гамбурга на модернизации.