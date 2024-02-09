В перечень претендентов на должность лидера государства-агрессора попали лишь четверо кандидатов.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не включила в список кандидатов на пост президента страны Бориса Надеждина - единственного претендента, который открыто выступал за прекращение войны в Украине. Это следует из утвержденного ЦИК РФ текста избирательного бюллетеня.

Всего в перечень кандидатов на главную должность страны-агрессора попало лишь четыре человека: кроме действующего лидера РФ Владимира Путина, это - заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Владислав Даванков, депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Как известно, очередные выборы президента России запланированы на март 2024 года. Голосование будет проходить три дня - с 15 по 17 марта. Действующий лидер РФ Владимир Путин намерен принять в них участие. В случае "победы" для него это будет уже пятая каденция.

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Выборы президента РФ - последние новости

Россия заранее проведет "голосование" за Путина на оккупированной части Украины. Такие меры разрешены российскими законами, когда речь идет о "труднодоступных" территориях.

В самой России голосование будет трехдневным, но на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей голосование начнется еще раньше.

Также УНИАН сообщал, что в России единственного кандидата, выступающего против войны в Украине, Бориса Надеждина не допустили к выборам президента. Формальным поводом для отказа стало якобы слишком большое количество ошибок в собранных подписях граждан за его выдвижение.

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