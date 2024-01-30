Борис Надеждин признал, что российские суды выносят неадекватные приговоры.

Экс-депутат Госдумы РФ Борис Надеждин, которого называют "единственным антивоенным кандидатом" в президенты России, заявил, что действующего лидера страны Владимира Путина нельзя отдать под трибунал из-за конституционных нюансов.

В частности, изданию "Медуза" Надеждин сказала, что россияне, совершившие какие-то страшные преступления, связанные с так называемой СВО﻿ или до вторжения в Украину, должны предстать перед судом РФ.

"Оно, конечно, тоже то еще правосудие на сегодняшний день — мы видим все эти приговоры", — признает Надеждин. По его словам, российские суды смогут выносить справедливые приговоры только, когда станут "адекватными". При этом Надеждин считает, что Путин в РФ под суд не пойдет.

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"Его нельзя судить, потому что есть Конституция, есть закон Российской Федерации о гарантиях прав лиц, осуществлявших полномочия президента РФ. Под него сейчас попадают два гражданина, как вы понимаете, — Медведев и Путин. В соответствии с этим законом их ни за что вообще невозможно привлечь", — сказал Надеждин.

При этом, он считает, что не следует вносить какие-либо изменения в законодательство РФ.

"Мало ли я потом чего-то натворю, кому-то чего-то не понравится и меня тоже начнут репрессировать. Зачем это?... Это чисто российская традиция — приходит новый начальник и всех, кто до этого был, начинает репрессировать. Это же у нас постоянно происходит, неправильно это", — говорит претендент в кандидаты на выборах.

Надеждин не дает четкого ответа на вопросы об оккупированном полуострове Крым.

"Я избираюсь в президенты Российской Федерации. Обращаю ваше внимание: не Украины, не Европейского союза, а Российской Федерации. Я, когда буду вступать в должность, принесу присягу на Конституции Российской Федерации", — заявил он.

При этом Надеждин не исключает, что все-таки предложит изменить какие-то пункты в Конституции РФ.

"То, что в этой Конституции, мне кажется неправильным, я предложу изменить в полном соответствии с девятой главой Конституции — в отличие от Путина, который провел абсолютно антиконституционный референдум в 2020 году. Я ничего такого делать не буду. Если пойму, что надо изменить Конституцию, в частности, перечень субъектов Российской Федерации, как в девятой главе написано, так и буду действовать", — утверждает Надеждин.

"Антивоенный кандидат" также высказался на предмет того, что те или иные россияне могут предстать за совершенные преступления перед Международным судом.

"Я буду защищать интересы граждан РФ, и в этом смысле всякие соображения про Гаагу оставьте тем, кто находится вокруг Гааги. А я буду находиться в России, и буду действовать в интересах граждан Российской Федерации. Включая тех, которые живут в Крыму, — обращаю ваше внимание", — акцентирует Надеждин.

"Антивоенный" кандидат в президенты РФ - что о нем известно

Напомним, в РФ выстроились очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение на президентских выборах экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина, которого российская оппозиция называет "единственным антивоенным кандидатом". До конца января ему нужно собрать 100 тысяч подписей. Часть оппозиционеров считает, что Надеждин является согласованным с Кремлем кандидатом.

Голосовать за него призвала Екатерина Дунцова, которой ЦИК РФ отказал в выдвижении, Максим Кац, Михаил Ходорковский, Любовь Соболь и Иван Жданов. По их мнению, голос за Надеждина - единственный безопасный способ выразить антивоенную позицию. Сам политик уверяет, что хочет остановить войну, поскольку "ни одна из заявленных целей СВО не выполнена и вряд ли выполнима без огромного ущерба экономике и непоправимого удара по демографии России".

Ранее Надеждин сказал, что хочет "человеческого отношения" к участникам так называемой СВО, поскольку эти граждане РФ "выполняют свой долг, проливают кровь и рискуют".

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