Борис Надеждин призывает "прекратить эту историю с Украиной".

Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации кандидатом в президенты на мартовских выборах Борису Надеждину – единственному претенденту, открыто выступавшему за прекращение войны с Украиной.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РФ, поводом для отказа стало якобы слишком большое число брака в собранных подписях граждан. Согласно российским законам, чтобы ЦИК зарегистрировал кандидата на выборах президента, он должен собрать 100 тысяч подписей граждан по всей стране, которые выступают в его поддержку.

По данным ЦИК РФ, Борис Надеждин собрал 104 734 подписи, из которых были проверены 60 000. В них якобы обнаружены 9147 "недействительных" подписей, т.е. более 15%. По закону, кандидату отказывают в регистрации, если у него более 5% подписей являются недействительными.

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Основные претензии к подписям состояли в том, что где-то адрес написан с ошибкой (улица Мяковского вместо Маяковского), или что среди подписантов якобы есть умершие граждане. Надеждин уже направил в ЦИК свои возражения, которые председатель Центризбиркома обещала рассмотреть и дать подробный ответ. Также Надеждин обещает оспорить отказ в Верховном Суде РФ.

По словам Надеждина, ЦИК отказал не ему, а "десяткам миллионов" россиян, которые надеются на перемены.

"Тут стоят десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. Я на втором месте после Путина, в опросах набираю двузначные цифры, а вы мне рассказываете про 11 умерших", — заявил он.

Кто такой Борис Надеждин

Надеждин занимается политикой с начала 1990-х. Он участвовал в выборах от либеральных партий, но особых успехов не добился. В конце 1990-х он работал в аппарате правительства РФ при премьере Борисе Немцове.

В 1999 году Надеждин прошел в Госдуму в составе партии "Союз правых сил". Переизбраться на новый срок в 2003 году он не смог. В последующие годы продолжал политическую деятельность, но без значимых успехов.

Общероссийскую известность Надеждин приобрел только в 2023 году, когда решил баллотироваться в президенты как антивоенный кандидат.

"При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной", – заявил он в мае 2023 года в эфире телеканала НТВ.

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