Такие меры разрешены российскими законами, когда речь идет о "труднодоступных" территориях.

Кремль решил провести "досрочное голосование" на оккупированных территориях Украины в рамках так называемых "выборов президента РФ". Об этом пишет "Коммерсант".

В самой России голосование будет трехдневным, но на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей голосование начнется еще раньше. Однако конкретные сроки такого досрочного голосования пока не называются – их должны определить назначенные Россией оккупационные власти на местах.

Проводить досрочное голосование на выборах, по российскому законодательству, разрешено "в труднодоступных местностях". Таковыми оккупанты считают оккупированные территории Украины. Там "избирателям" дадут возможность проголосовать или заранее на дому, или непосредственно на участке в основные три дня голосования. Источники "Коммерсанта" в оккупационных администрациях называют разные сроки начала досрочного голосования – от 25 февраля до 10 марта.

Видео дня

При этом оккупанты отмечают, что голосовать на захваченной территории будут не только местные жители, но также солдаты оккупационной армии и командированные из России гражданские – в частности различные "строители".

Выборы президента России

Как писал УНИАН, очередные выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Голосование будет идти три дня – с 15 по 17 марта. Действующий президент Владимир Путин намерен принять в них участие. В случае "победы" это будет уже его пятая каденция. Чтобы сделать такое положение вещей законным, в России перекроили конституцию.

Также мы рассказывали, что в России единственного антивоенного кандидата не допустили к выборам президента. Борис Надеждин призывает "прекратить эту историю с Украиной".

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