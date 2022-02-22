Пациента, который также оказался доктором, поздним вечером привезли в больницу с зубной щеткой, воткнутой в голову.

В России врачи извлекли из мозга пациента зубную щетку.

Об этом случае рассказали в республиканской клинической больнице Татарстана.

Как сообщается, поздним вечером в приемный покой лечебного учреждения привезли мужчину с зубной щеткой, воткнутой в голову. Пациент был в сознании. Им оказался врач из другого региона.

"Полтора года назад он получил тяжелую травму головы, перенес открытую операцию на головном мозге. Долго восстанавливался и продолжал оперироваться, чтобы восстановить кожный покров в области травмы. В тот вечер щетка почти по самую щетину зашла в мозг именно через место первой травмы. Но, как это ни странно звучит, ему повезло: сглаженные края ручки зубной щетки как бы "раздвинули", а не проткнули мозг, не повредив жизненно важные центры и крупные сосуды. Не было обильного кровоизлияния, гематомы и как такового сдавления головного мозга", - рассказали в больнице.

Прямо из "скорой" мужчину завезли на КТ, а удостоверившись, что жизненно важные участки не задеты, забрали в операционную. Хирурги извлекли щетку из головы. Пациент мог умереть в любую секунду от внезапно открывшегося кровотечения, однако операция прошла успешно.

"Через пару дней врача-пациента перевели из реанимации в отделение, и он постепенно пошел на поправку. Как зубная щетка оказалась в черепе, история умалчивает", - отмечается в сообщении.

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