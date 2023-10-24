Она касается вернувшихся из Украины захватчиков.

Администрация президента РФ сказала пропагандистским СМИ не публиковать новости о преступлениях, совершенных российскими военнослужащими, вернувшимися с войны против Украины.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на источники. Решение было принято для того, чтобы россияне не считали своих солдат потенциальными преступниками и "не боялись их возвращения". "Есть желание показать, что с фронта возвращаются реально вежливые, чуткие и заботливые люди", - сказал один из них.

При этом ранее часть провластных СМИ писала о преступлениях солдат, поскольку это приносит хороший трафик, а другие - наоборот, старались писать "позитивные" новости о возвращении захватчиков.

Видео дня

Оккупанты продолжают совершать преступления, но уже в России

Ранее российское "Агентство" подсчитало, что только за семь месяцев этого года вернувшихся с войны в Украине захватчиков обвинили в убийстве как минимум 17 человек.

Также неоднократно сообщалось о нападениях, домогательствах и изнасилованиях, совершенных российскими оккупантами на территории РФ.

Например, в Ростове-на-Дону бывший заключенный-наемник частной военной компании "Вагнер" жестоко убил женщину, которая показывала ему квартиру.

Вас также могут заинтересовать новости: