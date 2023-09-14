Несколько лет назад он попал в колонию за жестокое убийство, а сейчас повторил преступление.

В Ростове-на-Дону зека-"вагнеровца" снова отправили в колонию по делу об убийстве. Шесть лет назад его осудили по такой же статье.

Как сообщает "Медуза", 34-летний Сергей Руденко нашел в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду и связался с 52-летней владелицей жилья. 26 апреля 2023 года при осмотре квартиры у Руденко и хозяйки произошла ссора из-за стоимости аренды.

Руденко избил женщину и задушил ее шнурком, забрал телефон и скрылся с места преступления. В тот же день его задержали. Осужденный - бывший наемник ЧВК "Вагнер", совершивший убийство после "демобилизации".

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В Следкоме РФ отметили, что Руденко ранее уже был судим за убийство. Журналисты нашли в судебных базах приговор в отношении жителя Ростова-на-Дону с таким же именем. В 2018 году он получил 10 лет за то, что, согласно материалам дела, "задушил сожительницу шнуром и поясом, а затем украл ее украшения и телефон".

Подобные инциденты с "вагнеровцами"

Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

Перед этим в Бурятии наемник ЧВК "Вагнер" напал с гранатой на женщину. Ранее его судили за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. А ранее в Москве еще один участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

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