Сообщается, что с каждым месяцем растет число поступающих в суды дел против российских военных.

В России растет количество уголовных дел за "самоволки" на фоне войны в Украине, передает "Настоящее время".

"В российские военные суды поступило больше 2900 дел против контрактников и мобилизованных по статьям, ужесточенным с началом мобилизации: о самовольном оставлении части, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях. Число таких дел с каждым месяцем растет, что может говорить о нежелании военных и мобилизованных принимать участие в боевых действиях в Украине", - говорится в публикации.

Уточняется, что за 11 месяцев после начала мобилизации в военные суды РФ поступило 2930 дел, примерно в 75% из них суды уже вынесли обвинительные приговоры.

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По данным журналистов, регионами - лидерами по числу такихдел стали Московская (201), Ростовская (156) и Свердловская области (127).

"На востоке России чаще всего дела заводили в отношении военнослужащих из частей Приморского края - 118 дел. Как минимум три дела рассматривались за пределами России", - отмечается в статье.

Также утверждается, что с каждым месяцем число поступающих в суды дел против российских военных растет, как и количество обращений солдат за юридической помощью и советами о том, "как уволиться", отмечают правозащитники.

Потери России на войне в Украине

Как сообщалось ранее, общие боевые потери России в Украине с февраля прошлого года предварительно составляют 266 290 человек личного состава.

Только на южном направлении фронта за минувшие сутки уничтожили 42 оккупантов вместе с техникой. В частности, уничтожены две пушки, два разведывательных беспилотника - "Орлан-10" и "Мерлин", три лодки и единицу автомобильной техники. Также уничтожены два полевых пункта боепоставки оккупантов.

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