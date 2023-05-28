Они самовольно покинули боевые позиции в Бахмуте и Лисичанске.

Российские оккупанты продолжают бежать из воинских частей. В оккупированном Лисичанске в Луганской области дезертировали около 80 российских захватчиков, а в районе Бахмута Донецкой области – около 30 человек из ЧВК "Вагнер", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения "Шторм-z" российских оккупационных войск. Они самовольно оставили боевые позиции. Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК "Вагнер", которые также самовольно оставили боевые позиции, похитив военную технику", - говорится в сообщении.

Дезертирство в армии РФ - что сообщалось

В рядах оккупантов все чаще случается дезертирство, хотя для предотвращения этого россияне прибегали к угрозам и привлекали Росгвардию и ФСБ.

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В апреле около 50 оккупантов бежали из Старобельского района Луганской области в Россию.

На этой неделе Генштаб ВСУ сообщил, что около 20 бывших заключенных, вступивших в ряды оккупантских войск, сбежали, украв КамАЗ. Российские СМИ сообщили о побеге семерых оккупантов, которых в конце концов задержали на территории Луганской области в состоянии алкогольного опьянения, и по меньшей мере десятерых разыскиваемых.

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