Россияне потеряли еще 20 танков и броневиков, 36 единиц артиллерии, а также десятки единиц автомобильной и спецтехники.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще более 600 российских военных и десятки единиц вражеской техники и вооружения. Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 266 290 своих военных, из которых 610 украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

Кроме того, уничтожено 8 российских танков (всего 4 тыс. 497), 12 боевых бронированных машин (8 тыс. 682), 36 артиллерийских систем (5 тыс. 685), одну реактивную систему залпового огня (748), одно средство противовоздушной обороны (505), 7 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 тыс. 519), 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8 тыс. 190), а также одну единицу специальной техники (852).

В то же время, за сутки не изменилось количество ликвидированных российских самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 тыс. 447, а также кораблей и катеров - 19.

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За прошедшие сутки авиация ВСУ 11 раз ударила по местам скопления российских войск и дважды - по зенитно-ракетным комплексам врага. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения оккупантов, их техники и вооружения, а также 14 средств артиллерии на позициях, склад боеприпасов и ЗРК россиян.

Также ночью украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 23 из 33 воздушных целей, которыми россияне атаковали Украину. Речь идет о 7 ракетах воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, баллистической ракете "Искандер-М", а также 15 из 25 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131".

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