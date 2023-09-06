Украинские защитники уничтожили более четырех десятков оккупантов и технику.

На южном направлении ВСУ нанесли удары по врагу. Российские оккупанты понесли потери в живой силе и вооружении.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки уничтожены 42 оккупанта вместе с техникой. В частности, уничтожены две пушки, два разведывательных беспилотника - "Орлан-10" и "Мерлин", три лодки и единицу автомобильной техники. Также уничтожены два полевых пункта боепоставки оккупантов.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сейчас состав корабельного это 12 единиц - в Черном море и один корабль - в Азовском. По данным Сил обороны юга, ракетоносители заведены в пункты базирования. Однако в ВМС ВСУ отмечают, что по состоянию на 9:00, в Черном море находился ракетоноситель, оснащенный 8 "Калибрами".

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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской артиллерии на позиции, а также склад боеприпасов. В частности, украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Напомним, вчера в акваторию Черного моря вышел "Адмирал Эссен" – надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

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