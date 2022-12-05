Ему доложили о восстановлении моста после октябрьских взрывов.

Российский диктатор Владимир Путин посетил Крымский мост, который восстановили после недавнего взрыва.

Как сообщают росСМИ, глава страны-оккупанта за рулем "мерседеса" выслушал доклад вице-премьера Марат Хуснуллин, отвечавшего за восстановление Крымского моста, где в октябре произошел взрыв. Тогда были повреждены два автомобильных пролета, по официальным данным, погибли четыре человека.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел крупный пожар. Огонь охватил семь топливных цистерн. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролета.

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В России заявили, что мост получил повреждения из-за подрыва грузовика, Путин назвал инцидент "терактом" и обвинил Украину.

После появилась информация, что, из-за взрыва на Крымском мосту было повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Комментируя подрыв Крымского моста, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к произошедшему.

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