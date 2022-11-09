Британские разведчики отметил, что у оккупантов серьезно нарушена логистика.

Ремонт Крымского моста не смогут закончить в обещанные сроки. Он вряд ли полноценно начнет работать до сентября 2023 года.

По данным Минобороны Великобритании, до 8 ноября россияне планировали начать замену 64-метрового пролета моста. При этом отмечается, что для замены поврежденных участков необходимо еще три пролета.

Оккупанты в Крыму заявляли, что эта часть моста восстановят до 20 декабря. Позже в РФ признали, что работы на другой проезжей части приведут к нарушению движения до марта 2023 года. В связи с этим британские разведчики считают маловероятным запуск полноценной работы моста к сентябрю 2023 года, потому что ремонт будет зависеть от погодных условий зимой.

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"Атака на Крымском мосту привела к перерыву материально-технического снабжения России в Крым и югу Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или по дороге", - говорится в сообщении в Twitter.

Взрыв на Крмыском мосту - что известно

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произшел крупный пожар. Огонь охватил семь топливных цистерн. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролета.

В России заявили, что мост получил повреждения из-за подрыва грузовика, президент РФ Владимир Путин назвал инцидент "терактом" и обвинил в Украину.

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