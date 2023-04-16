Война усугубила демографический кризис в России и обострила межэтнические отношения.

Националистические идеологии в России будут набирать популярность из-за демографических проблем и войны в Украине. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на небольшой скандал, вспыхнувший в России вокруг проблемы демографического кризиса. На днях российские исследователи показали, что России нужно ежегодно привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов каждый год, чтобы просто удержать численность населения страны на текущем уровне.

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев отреагировал на это исследование, обвинив его авторов в "лоббировании" пропаганды неконтролируемой миграции из Средней Азии. По утверждению Медведева, приток мигрантов принесет в Россию еще больше насилия и экстремизма ввиду больших социальных и экономических издержек.

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Вместо этого Медведев призвал принять новый закон о репатриации этнических русских со всего мира, чтобы стабилизировать демографические сдвиги в РФ и спасти заграничных русских от "русофобии".

По мнению аналитиков ISW, идея Медведева является проявлением "непоколебимого национализма" и стремления поддержать "чувство исключительности этнических русских в России за счет всех этнических меньшинств".

Аналитики отмечают, что нападение на Украину уже имеет и в будущем будет иметь значительные демографические последствия для России.

"Эти воздействия оставят дверь открытой для дальнейшего превращения в оружие крайне националистической риторики, поскольку война продолжает усиливать наиболее стойкие ксенофобские (и громкие) фракции российского общества", – отмечают в ISW.

Национализм в России

Во время осенней мобилизации в России были выявлены заметные перекосы в плане распределения призыва между регионами. Из Москвы и других регионов Центральной России было мобилизовано меньше людей, чем из так называемых "национальных окраин".

Бывший президент Монголии обвинил российские власти в этнических чистках. По его мнению, отправка на фронт этнических меньшинств у Кремля в приоритете, что является военным преступлением само по себе.

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