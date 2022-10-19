Аналитики отметили, что кремлевская пропаганда умышленно маргинализирует этнические меньшинства в РФ.

Проведение частичной мобилизации в России вызывает социальные разломы.

Об этом речь идет в новом докладе аналитиков ISW.

По данным ISW, неравномерное проведения частичной мобилизации в РФ влечет за собой социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

Видео дня

Аналитики указали на то, что министерство обороны РФ подтвердило, что мобилизация в Московской области завершилась 17 октября, а российское гражданское население продолжает выражать свое недовольство мобилизацией.

Также аналитики отметили, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но, по оценке ISW, остается очень маловероятным, что страна вступит в войну на стороне России.

Кроме этого, в институте отметили, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября с целью восстановления утраченных позиций. Аналитики предположили, что россияне могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений. Также аналитики отметили, что российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.

Эксперты констатировали, что российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с использованием авиации, ракет и беспилотников.

В докладе также отмечается, что действующие и бывшие должностные лица США подтвердили, что члены иранского Корпуса стражей исламской революции находятся в оккупированном Россией Крыму для обучения российских военных использованию приобретенных ими иранских беспилотников.

В докладе ISW отмечалось, что украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи и складах боеприпасов в центральной части Херсонской области.

В свою очередь российские оккупационные чиновники пытаются стимулировать украинских граждан, которые находятся в оккупации на севере Херсонской области, к бегству в Россию в связи с продвижением украинских сил, и оккупационная власть может все чаще заставлять украинских гражданских лиц переселяться дальше за линию фронта или в Россию в ближайшие дни.

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тыс. российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.

Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан, Монголию.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

Вас также могут заинтересовать новости: