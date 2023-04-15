Гражданин РФ дал короткое интервью-комментарий, которое стало "вирусным" в сети.

В Российской Федерации своей симпатией к диктатору Владимиру Путину поразил местный "бомж". После рейда по мусорному баку он заявил, что президент РФ ему очень нравится.

Видео с коротким комментарием-интервью стало распространяться по телеграм-каналам. В кадре на встречный вопрос о том, будет ли он на следующих президентских выборах голосовать за Путина, россиянин отвечает положительно.

"Он мне очень нравится...он пенсию немножко поднял", - говорит он.

Соответсвующую аргументацию гражданин РФ "закрепил" своей ревизией мусорки. Там он нашел бутылку с водой, и даже немного с нее отпил.

Экономике РФ грозит коллапс из-за действий Путина

Напомним, что жизнь граждан РФ с 24 февраля 2022 года пошла под откос из-за войны, которую начал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Несмотря на то, большая часть населения пытается скрыть этот факт, уверяя, что Россия сможет выдержать давление санкций и обеспечить сама себя необходимыми товарами и технологиями, реальные перспективы экономики РФ абсолютно другие.

7 марта 2023 года аналитики KSE Institute в своем итоговом отчете о влиянии санкций на экономику РФ указали, что Россия уже исчерпала все свои лимиты. О том, что россияне вскоре останутся с пустыми карманами также предупредил Олег Дерипаска.

Аналогичного мнения придерживается и президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. По его словам, экономический коллапс для России неотвратим.

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