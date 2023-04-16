Теперь на выборы от "Единой России" будут отправлять кандидатов из числа военных.

Кремль решил использовать ветеранов войны в Украине в качестве кандидатов на выборах от партии "Единая Россия", окончательно превратив ее в партию войны. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

О намерении выставить кандидатуры участников войны на региональных выборах в 2023 и 2024 годах заявил один из топ-функционеров "Единой России" Александр Сидякин.

ISW отмечает, что использование военнослужащих в качестве кандидатов на выборах – довольно типичное явление для воюющей страны, независимо от честности и значимости этих выборов. Однако Кремль, похоже, решил использовать кандидатов-военных в гораздо больших масштабах, чем это бывает.

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"Кремль, вероятно, стремится (...) заручиться поддержкой военных избирателей и членов их семей и сделать "Единую Россию" окончательной политической партией провоенного движения", – говорят аналитики.

В ISW не считают это признаком подготовки Кремля к новой эскалации на фронте, а наоборот видят в этом желание власти сохранить за собой поддержку российских ультранационалистов без прямого выполнения их требований.

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