Россия переходит от самодовольства к осознанию собственного несовершенства.

Украинская операция в Курской области стала шокирующим ударом по кремлевскому режиму, ведь она подрывает саму сущность построенной в РФ империалистической идеологии. Об этом пишет The Washington Post.

Автор публикации отмечает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину было проявлением "неоимпериалистического реваншизма", в рамках которого Россия отрицала суверенитет и собственную идентичность Украины. Напротив, Украина рассматривалась как часть "великой России", которой стоит вернуться в родное лоно.

"Эти ошибки были развеяны упорным сопротивлением Украины и всплеском украинского национализма, который сопровождал ее военные усилия. И теперь, вместо восстановления исчезнувшей российской империи, Путин наблюдает, как становятся все более очевидными уязвимые места его собственной страны", - пишет автор статьи.

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Кроме выполнения чисто военных задач, украинская операция под Курском достигла по крайней мере одной психологической цели: "прорваться сквозь пелену российского самодовольства относительно войны - которая имела ограниченное влияние на жизнь большинства обычных россиян".

"С прошлой недели россияне, а не украинцы, начали интересоваться в соцсетях и блогах, безопасна ли ближайшая к району боевых действий атомная станция, смотреть видео своих молодых солдат срочной службы, взятых в плен, и мирных жителей, лишенных убежища, по мере того, как Курская область исчезает за активной линией фронта", - написала Анна Немстова в журнале The Atlantic.

Академик Гарвардского университета (США) Уолтер Клеменс считает, что независимо от дальнейшего развития ситуации Украина уже продемонстрировала "хрупкость всей системы Путина" - не только ее разведки и армии, но и жизнеспособности системы диктатуры в целом.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, с начала суток Силы обороны в Курской области взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров на разных участках. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Также мы рассказывали, что Курская операция была лучше организована, чем летнее контрнаступление 2023 года. В этой битве ВСУ продемонстрировали настоящее сообщество родов войск, которого нам не хватало год назад.

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