Главнокомандующий ВСУ отчитался президенту о продвижении в России.

Украинские военные продолжают наступательную операцию на территории Курской области РФ, в городе Суджа завершили "поиск и уничтожение" противника. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа", - сказал он.

Сырский отчитался Зеленскому о продвижении в РФ - видео

Операция в Курской области - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, с начала суток Силы обороны в Курской области РФ взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров.

Также, по данным Генштаба ночью 14 августа ночью на территории Курской области, во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В Генштабе отметили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно.

Стоит отметить, что Россия вывела из оккупированной части юга Украины часть своих войск. Они должны отражать украинское наступление в Курской области.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что речь идет об относительно небольшом количестве подразделений. В эфире телемарафона он сказал, что россияне накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области. А в ночь отвода части своих сил захватчики провели несколько атак на Херсонщине. "Мы еще должны понять, не является ли это дымовой завесой", - добавил Лиховий.

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