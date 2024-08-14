По словам президента, в Курской области наши Силы обороны продвигаются.

С начала суток Силы обороны в Курской области взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров на разных участках.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. "Утренний доклад главкома Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также по операции в Курской области. Ни на секунду не забываем о нашем востоке", - заявил он.

По словам Зеленского, он поручил главкому усилить направление из пакетов помощи, которые предоставляют сейчас партнеры.

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"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших парней и девушек", - подчеркнул президент.

Ситуация в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, сегодня ночью на территории Курской области, во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В Генштабе отметили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил уничтожение вражеского Су-34. Его сбили в Курской области, где продолжается украинская операция. "Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34. Небо над Курщиной стало чище", - заявил главком.

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