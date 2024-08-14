С начала суток Силы обороны в Курской области взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров на разных участках.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. "Утренний доклад главкома Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также по операции в Курской области. Ни на секунду не забываем о нашем востоке", - заявил он.
По словам Зеленского, он поручил главкому усилить направление из пакетов помощи, которые предоставляют сейчас партнеры.
"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших парней и девушек", - подчеркнул президент.
Ситуация в Курской области
По данным Генштаба ВСУ, сегодня ночью на территории Курской области, во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В Генштабе отметили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил уничтожение вражеского Су-34. Его сбили в Курской области, где продолжается украинская операция. "Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34. Небо над Курщиной стало чище", - заявил главком.