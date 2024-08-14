В этой битве ВСУ продемонстрировали настоящий общевойсковой бой, которого нам не хватало год назад.

Операция ВСУ в Курской области была организована значительно лучше, чем летнее контрнаступление в 2023 году на Запорожье. Об этом в комментарии BBC заявил высокопоставленный британский военный, который говорил на условиях анонимности.

"Самая впечатляющая вещь в этом вторжении это то, насколько хорошо украинцы овладели общевойсковой войной, развернув все от противовоздушной обороны до радиоэлектронной борьбы, а также бронетехники и пехоты. Впечатляюще", - заявил он.

Похоже, что украинцы также использовали часть современного оружия, предоставленного Западом, - например немецкие Marder и другую бронетехнику - гораздо эффективнее, чем они делали это во время прошлогоднего неудачного летнего наступления, пишет BBC.

Видео дня

Уже звучат мнения, что Украина сейчас может выводить войска из Курской области, потому что задача "утереть нос Путину" выполнена успешно, а войска еще нужны на Донбассе. Но другие обозреватели говорят, что такой взгляд означает, что смысл операции будет сведен на нет. Во-первых, в таком случае РФ уже не нужно будет перебрасывать войска с фронта. Во-вторых, тогда Украина потеряет важный козырь в возможных мирных переговорах.

"Ясно одно. Присутствие на российской территории иностранных сил из Украины - страны, которая, по мнению президента Путина, даже не должна существовать как независимое государство, - недопустимо. Он бросит все возможное для решения этой проблемы, одновременно продолжая давление на Украину на Донбассе и наказывая ее народ новыми ударами беспилотников и ракет. Его раздражение было отчетливо видно на кадрах российского телевидения, где он председательствовал на экстренном совещании в Москве", - пишет ВВС.

По мнению доктора Дэвида Благдена из Эксетерского университета (Британия), Украине понадобится немало персонала, оборудования и логистики для продолжения операции и для попытки удержать захваченную территорию.

"Это, несомненно, самый смелый шаг Украины в этом году. Он также был самым рискованным", - пишет ВВС.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ВСУ зачистили и полностью контролируют Суджу. Тем временем россияне окапываются в глубине региона.

Также мы рассказывали, что украинские журналисты впервые попали в Курскую область. Вместе с этим украинские защитники привезли гуманитарную помощь россиянам, которых бросила их же власть.

Вас также могут заинтересовать новости: