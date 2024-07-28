После того, как стихли протесты первых недель войны, российское общество больше не демонстрирует признаков пацифизма.

Для многих россиян захватническая война в Украине до сих пор кажется оборонительной и справедливой, поэтому они поддерживают действия своего государства. Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, на улицах российских городов есть немного очевидных признаков того, что страна участвует в кровопролитной и дорогой войне, кроме случайных рекламных щитов с пропагандой и предложением пойти на фронт. В отличие от Украины, здесь нет разбомбленных городов или разрушенных сел, но это не мешает многим россиянам считать, что именно Россия обороняется, а вовсе не Украина.

Опросы общественного мнения постоянно фиксируют высокий уровень общественного одобрения войны. В прошлом месяце 77% респондентов сообщили условно независимому "Левада-центру", что они поддерживают решение Путина вторгнуться в Украину. Только 17% были против, а 6% не определились. Однако Левада также обнаружила, что рекордное количество россиян - 58 процентов - заявили, что настало благоприятное время для мирных переговоров.

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Страстных сторонников войны немало. Врач Михаил заявил изданию, что категорически против вывода войск из Украины.

"Если проиграем, будет еще хуже. Запад нас добьет. Мы верим в нашу победу и [надеемся], что Путин не умрет", - сказал он.

Известно о случаях, когда российские родители давили на своих сыновей, чтобы они пошли в армию.

Некоторые аналитики, однако, говорят, что опросы общественного мнения искажены, поскольку большинство людей боятся озвучивать реальное отношение к войне. Алексей Миняйло, чей проект "Хроники" исследует отношение общественности к конфликту, утверждает, что более детальные вопросы показывают, что очень мало россиян имеют чрезмерный энтузиазм относительно вторжения в Украину.

Согласно последнему опросу проекта, менее одного из пяти россиян являются последовательными сторонниками войны. Это люди, которые поддерживают вторжение, выступают против вывода войск, пока Россия не достигнет своих целей, и хотят, чтобы правительство определило приоритет военных расходов. Чуть больше половины респондентов также заявили, что хотят восстановления отношений России с Западом.

"Я бы сказал, что большинству россиян просто безразлична война. Сначала они были в шоке, потом еще больше, когда началась мобилизация. Сейчас адаптировались. Но это не значит, что им это нравится или что большинство разделяет империалистическое мировоззрение Путина", - сказал Миняйло.

Война в Украине и простые россияне

Как писал УНИАН, из-за экономических проблем, диктатуры и постоянной угрозы принудительной отправки на фронт из России с начала полномасштабной войны сбежали сотни тысяч граждан. Многие из них в конце концов осели в Бразилии и Аргентине, где достаточно мягкое миграционное законодательство.

Также мы рассказывали, что захватническая война против Украины сплотила российское общество, которое раде служить интересам своего воюющего государства. Несмотря на потери на фронте в более чем полмиллиона человек и почти полную изоляцию от Запада, российское общество не распалось и наоборот демонстрирует явные признаки социальной сплоченности.

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