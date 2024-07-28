В Аргентине еще до войны была большая украинская диаспора, а российской не было.

Из-за экономических проблем, диктатуры и постоянной угрозы принудительной отправки на фронт из России с начала полномасштабной войны бежали сотни тысяч граждан. Многие из них в конце концов осели в Бразилии и Аргентине, где достаточно мягкое миграционное законодательство, пишет The Wall Street Journal.

Российские политические мигранты поселяются преимущественно в аргентинской столице Буэнос-Айресе и бразильском прибрежном городе Флорианополис, что на крайнем юге страны. Новички открыли русскоязычные салоны красоты, рестораны, детские сады и небольшие театры. Другие - цифровые кочевники, которые работают на русском языке и получают оплату в иностранной валюте или криптовалюте.

Нейтральная позиция Бразилии относительно вторжения в Украину в сочетании с заметным отсутствием интереса бразильцев к этой войне облегчили россиянам обустройство здесь.

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Согласно данным правительства, с начала марта 2022 года до конца прошлого года в Бразилию въехало около 60 тысяч граждан России. Они инвестировали более 300 миллионов долларов, главным образом в недвижимость. Около 36 000 украинцев также прибыли в Бразилию в течение того же периода, многие из которых тоже осели на юге - где менее жаркий климат и ниже преступность, чем в Рио или Сан-Паоло.

Первая волна россиян, хлынувших в Латинскую Америку, включала беременных женщин, которые направлялись в Аргентину. Эта страна предоставляет немедленное гражданство новорожденным и временный вид на жительство и работу для их родителей. Бразилия также предоставляет льготы для молодых родителей, позволяя иммигрантам подавать документы на гражданство после рождения ребенка в стране.

К тому же паспорта Аргентины и Бразилии открывают границы многих стран, в том числе и Европы, которые закрыты для граждан РФ, в том числе из-за войны в Украине.

"Легкость получения гражданства в странах Южной Америки привлекла внимание западных чиновников после того, как было обнаружено, что российские шпионы создавали поддельные лица в Аргентине для шпионажа в Европе", - отмечает WSJ.

В Аргентину с начала войны приехало более 75 000 россиян, свидетельствуют правительственные данные миграции. За этот же период около 11 000 украинцев приехали также в Аргентину. Кстати, здесь еще с 19 века проживает большая украинская диаспора, которая отправляла в Украину лекарства, одежду и другую помощь с начала войны.

В Буэнос-Айресе недавно прибывшие россияне мало контактируют со сложившейся украинской общиной, сказал Хорхе Данилишин, председатель украинской культурной ассоциации в Аргентине. Хотя некоторые присоединились к антивоенным протестам перед посольством России, большинство иммигрантов не хотят участвовать в антивоенном движении.

"Они останавливаются перед дверью нашей организации, читают знаки протеста, которые мы выставили, и продолжают идти", - сказал Данилишин. Тем не менее, напряжения между группами нет, сказал он. "Конфликт в Украине, а не в Аргентине".

Экономический кризис в Аргентине дал возможность некоторым россиянам покупать квартиры по сниженным ценам. Местные агенты по недвижимости говорят, что россияне были одной из крупнейших групп иностранных покупателей в прошлом году.

Позиция Бразилии и Аргентины относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, Бразилия, которая является партнером России в организации БРИКС, отказалась вводить санкции против агрессора. Также она категорически отказывается помогать Украине оружием, даже продавать его.

При этом Бразилия вместе с Китаем пытается реализовать российскую формулу мира, согласно которой, нужно заключить немедленное перемирие без изгнания агрессора с оккупированной территории.

Зато в Аргентине в прошлом году к власти пришел новый президент с откровенно антироссийскими и проукраинскими взглядами. Он пообещал сделать Аргентину главным лоббистом Украины в регионе. Также Аргентина вошла в состав рабочей группы "Рамштайн", которая помогает Украине оружием.

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