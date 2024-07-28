По мнению аналитиков, в последнее время войска РФ все больше внимания уделяют выявлению ослабленных украинских подразделений.

За последнюю неделю российские войска добились быстрых успехов в восточной части Донецкой области, захватив несколько сел и приблизившись к городу Покровск, одному из главных опорных пунктов украинской обороны в этом районе, пишет The New York Times.

По мнению военных аналитиков, эти быстрые успехи отражают улучшение способности Москвы использовать "трещины" в украинских оборонительных линиях, которые были истончены и ослаблены беспощадными российскими атаками и нехваткой ресурсов.

Они считают, что в последние месяцы, российские войска все больше внимания уделяют выявлению ослабленных и плохо организованных украинских подразделений, прежде чем прорываться, бросая на поле боя десятки солдат и бронетехники.

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"Русские прощупывают позиции, чтобы увидеть, удерживается ли батальон или отступает. Как только они находят ослабленные батальоны и бригады, они теснят их, несмотря на потери", - отметил военный аналитик государственного Национального института стратегических исследований в Украине Николай Белесков.

В качестве примера в статье приводится потеря села Прогресс на Покровском направлении фронта в Донецкой области. При этом причинами быстрого продвижения российских войск указываются хаотическое отступление или неумелая ротация бойцов.

Как отметил военный аналитик из Вены Франц-Стефан Гади, "ротация обычно является самым опасным моментом" для армии, поскольку она оставляет позиции лишь частично укомплектованными, когда солдаты отступают. По его словам, постоянное присутствие дронов-разведчиков, парящих над полем боя, чрезвычайно затрудняет проведение таких ротаций, особенно для Украины, чьи оборонительные линии и без того тонкие из-за нехватки рабочей силы.

Как добавил Белесков, указанные достижения России не привели к каким-либо "крупным прорывам". Вместе с тем, как отмечается, они угрожают "последнему оборонительному поясу" Украины в Донецкой области.

Война в Украине - продвижение войск РФ

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продвинулись нескольких участках фронта, в частности возле Водяного Донецкой области. По данным проекта DeepState, также россияне имеют успехи возле Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке.

Как писал The Washington Post, Россия смогла усовершенствовать свою тактику, что обеспечило ей постепенное продвижение на фронте в Донецкой области. Указывалось на то, что повторное вторжение россиян в Харьковскую область, хотя и дало крайне ограниченные достижения, но смогло оттянуть на себя украинские резервы.

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