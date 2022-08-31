Жителям российского края предлагают краткосрочные контракты.

Российская власть продолжает набирать "пушечное мясо" по регионам. В Забайкальском крае пытаются набрать людей в инженерно-саперный батальон "Даурский", предлагая единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей.

Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

В документе указано, что заключить краткосрочный контракт "о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики" могут только жители Забайкальского края. При этом обещанную выплату могут получить или сами добровольцы, или в случае его гибели их родственники.

Відео дня:

При этом так называемым добровольцам обещают выплачивать "денежное довольствие" в 100 тысяч рублей ежемесячно и в 240 тысяч рублей в месяц, в случае выполнения "специальных задач". Также им обещают "полный социальный пакет" и страховку.

Конечно же, к "добровольцам" есть свои требования - возраст старше 18 лет, отсутствие неснятой или непогашенной судимости и "желание принести пользу России и Забайкальскому краю".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии в 2023 году на 140 тысяч человек. В Министерстве обороны Украины уже высмеяли это решение.

27 августа стало известно, что Россия усилила скрытую мобилизацию в Московской и Ленинградской областях. Власть проводит агитационную кампанию и мотивирует мужчин подписывать контракты, чтобы отправляться на войну в Украину.

В свою очередь украинская разведка сообщила, что проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах России терпит неудачи.

Вас также могут заинтересовать новости: