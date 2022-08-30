По оценкам украинской разведки, на временно оккупированных территориях находится около 4,5-5 тысячи боевиков.

Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах Российской Федерации терпит неудачи.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора".

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"Несмотря на это, в министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины. В первую очередь в войне против нашего государства командование ВС РФ активно использует представителей российской ЧВК "Вагнер"/"Лига", - говорится в заметке.

По оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находится около 4,5-5 тысячи боевиков.

"Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск", - отмечают в разведке.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии в 2023 году на 140 тысяч человек. В Министерстве обороны Украины уже высмеяли это решение.

27 августа стало известно, что Россия усилила скрытую мобилизацию в Московской и Ленинградской областях. Власть проводит агитационную кампанию и мотивирует мужчин подписывать контракты, чтобы отправляться на войну в Украину.

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