В РФ приняли решение отправить в оккупированный Крым 1200 военнослужащих срочной службы, отметили в Минобороны.

В Москве и Санкт-Петербурге планируют провести массовую мобилизацию для усиления охраны оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Как стало известно, военные комиссариаты даже московской и ленинградской областей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей", - говорится в сообщении.

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В частности, призванными во время скрытой мобилизации "москвичами" и "питерцами" будут комплектоваться воинские части, дислоцированные в Крыму.

Кроме того, с целью доукомплектования воинских частей Вооруженных сил РФ, дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым, и усиления обороны Крымского полуострова командующим Южного военного округа генералом армии Александром Дворниковым (т. н. "сирийским мясником") было принято решение отправить в Крым 1 тыс. 200 военнослужащих срочной службы.

"Поскольку на территории ТОТ АР Крым боевые действия пока не ведутся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать всех определенных законодательством РФ надбавок. 1 тыс. 200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук "партизан" за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около 82 долларов США). Экономия государственных российских средств также произойдет и за счет невыплаты компенсации в случае гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях Российская Федерация отрицает", - отметили в разведке.

Напомним, РФ весной 2014 года незаконно аннексировала украинский Крым. Рано утром 24 февраля 2022-го российские войска совершили полномасштабное вторжение на материковую часть Украины, в частности, с территории захваченного полуострова.

В конце лета в Крыму прогремели взрывы на военных объектах, в частности, были уничтожены вражеские самолеты, которые вылетали бомбить материковую часть нашего государства.

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