25 августа президент России подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил РФ с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года.

В Минобороны Украины высмеяли указ президента РФ Владимира Путина о увеличение армии РФ. В министерстве отметили, что оккупанты должны закупить 2 млн мешков для трупов.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Twitter.

Так, в МОУ напомнили, что РФ планирует увеличить численность армии до 2 млн военнослужащих.

"... Для выполнения указа президента Минобороны РФ должно закупить 2 миллиона мешков для трупов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по сообщению российских СМИ, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года. Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом сегодня, 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 августа, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля ориентировочно составляют 45 тыс. 850 человек.

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